Mardin'de Zırhlı Polis Aracı Devrildi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde devrilen zırhlı polis aracındaki 3 polis memuru yaralandı.
Artuklu-Nusaybin kara yolu Kotek Mahallesi mevkisinde zırhlı polis aracı devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 3 polis memuru Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.
