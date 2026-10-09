Mardin Derik\'te yaralı oklu kirpi belediye barınağında tedaviye alındı

Mardin Derik'te yaralı oklu kirpi belediye barınağında tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Derik'te yaralı bulunan oklu kirpi, ihbar üzerine harekete geçen belediye ekiplerince koruma altına alındı. Belediyenin hayvan barınağında veteriner hekimce tedavi edilen oklu kirpi, ardından Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Mardin'in Derik ilçesinde yaralı bulunan oklu kirpi, tedavi altına alındı.
Derik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde yaralı bir oklu kirpi olduğunu fark edenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde yaralı halde bulunan oklu kirpiyi koruma altına alarak belediyeye ait hayvan barınağına götürdü.
Burada veteriner hekim tarafından gerekli tedavisi yapılan oklu kirpi, işlemlerinin ardından güvenli bir şekilde Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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