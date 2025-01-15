Mardin Diş Merkezine 4 Uzman Hekim Atandı

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Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 4 uzman hekim göreve başladı.

Merkez Artuklu ilçesindeki merkezde, ağız ve çene cerrahisi, endodonti uzmanı, periodontoloji ve ağız, diş ve çene radyologu hizmet vermeye başladı.

Mardin Ağız ve Diş Hastanesi İdari İşler Müdürü Ömer Cengiz, 4 uzman hekimin hastanelerinde göreve başladığını söyledi.

Göreve başlayan uzman hekimler sayesinde çevre illere sevk oranının yarı yarıya düştüğünü anlatan Cengiz, Sağlık Bakanlığına, Vali Tuncay Akkoyun'a ve İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.