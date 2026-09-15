Mardin'e gezmeye gelen Güney Koreli turist, düzenlenen törenle Müslüman oldu
Mardin'e gezmek için gelen Güney Koreli bir kişi, Müslüman olmaya karar verdi. Artuklu Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde kelimeişehadet getiren turist, Abdullah ismini aldı.
Mardin'e gezmeye gelen Güney Koreli turist Müslüman oldu.
Artuklu Müftülüğünden yapılan açıklamada, gezmek için kente gelen Güney Koreli bir kişinin Müslüman olmaya karar vermesi üzerine müftülükte ihtida töreninin düzenlendiği kaydedildi.
İlçe Müftüsü Süleyman Baran rehberliğindeki törende kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Shaevn'in "Abdullah" ismini aldığı belirtilen açıklamada, Baran'ın Abdullah'a Kur'an-ı Kerim hediye ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mardin'e gezmeye gelen Güney Koreli turist, düzenlenen törenle Müslüman oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?