Mardin Emniyet Müdürlüğü Araçları Denetledi

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Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçları denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler 12-16 Haziran'da trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, yapılan çalışmalarda 14 bin 317 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetlemeler kapsamında 476'sı radar cezası olmak üzere toplam 2 bin 98 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimde, 7 bin 390 sürücü ve yolcuya trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca, bayram tatilinde il genelinde 21 yaralanmalı trafik kazasında 34 kişinin yaralandığı belirtildi.