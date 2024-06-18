Mardin Emniyet Müdürlüğü Araçları Denetledi

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçları denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler 12-16 Haziran'da trafik denetimi gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, yapılan çalışmalarda 14 bin 317 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetlemeler kapsamında 476'sı radar cezası olmak üzere toplam 2 bin 98 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.
Denetimde, 7 bin 390 sürücü ve yolcuya trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Ayrıca, bayram tatilinde il genelinde 21 yaralanmalı trafik kazasında 34 kişinin yaralandığı belirtildi.
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