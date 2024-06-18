Mardin Emniyet Müdürlüğü Araçları Denetledi - Son Dakika
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Mardin Emniyet Müdürlüğü Araçları Denetledi

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde 14 bin 317 araç ve sürücüyü denetledi. Denetimler sonucunda 2 bin 98 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 7 bin 390 sürücü ve yolcu trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, bayram tatilinde ise il genelinde meydana gelen 21 trafik kazasında 34 kişi yaralandı.

18.06.2024 15:49
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Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçları denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler 12-16 Haziran'da trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, yapılan çalışmalarda 14 bin 317 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetlemeler kapsamında 476'sı radar cezası olmak üzere toplam 2 bin 98 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimde, 7 bin 390 sürücü ve yolcuya trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca, bayram tatilinde il genelinde 21 yaralanmalı trafik kazasında 34 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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