Mardin İl Jandarma Komutanı Atasoy, öğretmenlere Öğretmenler Günü'nde çiçek verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mardin Fen Lisesi'nde görev yapan öğretmenleri ziyaret etti. Atasoy, görüşmede öğretmenlere çiçek takdim ederek mesleğin önemine değindi ve başarılar diledi.
Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mardin Fen Lisesi'nde görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.
Ziyaretinde öğretmenlerle görüşen Tuğgeneral Atasoy, bu anlamlı günlerini kutladığı eğitimcilere çiçek takdim etti.
Atasoy, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, tüm öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
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