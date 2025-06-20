Mardin Kalesi Eteklerinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin Kalesi eteklerinde 3 ayrı noktada örtü yangını (2)
Mardin Kalesi eteklerinde 3 ayrı bölgede akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
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