Mardin Kar Altında Tarihi Güzelliğiyle Beyaza Büründü

Güncel

MARDİN'de kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kar altında kalan tarihi kent, dronla görüntülendi.

Tarihi yapıları, kültürel değerleri, dar sokakları, taşın oya gibi işlendiği evleriyle açık hava müzesi konumundaki medeniyetler şehri Mardin, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Mardin Valiliği, kar altındaki kentin dronla çekilmiş görüntülerini paylaştı. Valilik paylaşımında, Zamana şahitlik eden taş duvarları, dar sokaklarında gizlenmiş geçmişin izleri ve her köşesinde yaşanmış hikayeleri ile beyaz örtüye büründü. Mardin, her haliyle çok güzel, her zaman çok güzel ifadelerine yer verdi.