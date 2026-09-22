Mardin Kızıltepe'de çukura düşen sıpayı itfaiye halatla çıkarıp doğaya saldı

Mardin Kızıltepe'de çukura düşen sıpayı itfaiye halatla çıkarıp doğaya saldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi'nde bir sıpa çukura düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sıpayı halat yardımıyla çıkarıp kontrolün ardından doğaya saldı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çukura düşen sıpa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi'nde çukura düşen sıpayı fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, sıpayı halat yardımıyla çukurdan çıkardı. Yapılan kontrolün ardından sıpa doğaya salındı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: DHA
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