Mardin Kızıltepe'de iki aracın çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Mardin Kızıltepe'de iki aracın çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe'de Bahçelievler Mahallesi'nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazaya 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti; yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, V.T. (44), D.K. (33), S.K. (13), İ.T. (10), N.K. (10) ile Z.K. (10) yaralandı.
Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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