Mardin Kızıltepe'de kamyonete çarpan otomobil sürücüsü Diyarbakır'a sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün akşam park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kocalar Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan sürücü, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocalar Mahallesi'nde dün akşam sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, park halindeki kamyonete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Kaynak: AA
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