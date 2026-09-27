Mardin Kızıltepe\'de taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı, jandarma tarafları ayırdı

Mardin Kızıltepe'de taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı, jandarma tarafları ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yalınkılıç Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi, jandarma tarafları ayırdı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi kırsal Yalınkılıç Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda K.G. (50), M.G. (47), C.G. (40), Ö.G. (36), E.G. (27) ve M.G. (25) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafları ayırıp güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belilrtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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