Mardin Kızıltepe'de taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı, jandarma tarafları ayırdı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı, jandarma tarafları ayırdı

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Mardin Kızıltepe\'de taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı, jandarma tarafları ayırdı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yalınkılıç Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi, jandarma tarafları ayırdı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi kırsal Yalınkılıç Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda K.G. (50), M.G. (47), C.G. (40), Ö.G. (36), E.G. (27) ve M.G. (25) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafları ayırıp güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belilrtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Kızıltepe Devlet HastanesiKızıltepe3. SayfaJandarmaOlaylarMardinGüncelSon Dakika

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