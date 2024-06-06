Mardin Kızıltepe'de YKS Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de YKS Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Mardin Kızıltepe\'de YKS Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaymakam Abdullah Şahin başkanlığında yapılan YKS Koordinasyon Toplantısı'nda, hafta sonu yapılacak sınav öncesi, sırasında ve sonrası alınacak tedbirler ile kurumlar arasındaki koordinasyon değerlendirildi. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer kurum müdürleri katıldı.

06.06.2024 17:22
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaymakam Abdullah Şahin başkanlığında YKS Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, hafta sonu yapılacak sınav öncesi, sırasında ve sonrası alınacak tedbirler ile kurumlar arasındaki koordinasyon konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Kızıltepe'de YKS Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de YKS Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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