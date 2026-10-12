Mardin Mazıdağı'nda traktör altında kalan 8 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Mardin Mazıdağı'nda traktör altında kalan 8 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

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Mardin Mazıdağı\'nda traktör altında kalan 8 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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Mardin Mazıdağı'nda 9 Ekim'de park halindeki traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti. İddiaya göre vitesi boşa alınan traktörün altında kalan çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İkisu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi; soruşturma sürüyor.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde park halindeki traktörün hareket etmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybeden Emine Temel (8), toprağa verildi.

Olay, 9 Ekim'de ilçeye bağlı kırsal İkisu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evin bahçesinde park halindeki traktörle oynayan çocuklar, aracın vitesini boşa alıp el frenini indirdi. Geriye doğru hareket eden traktör, Emine Temel'in üzerinden geçti. Traktörün altında kalan Emine, olay yerinde hayatını kaybetti. Emine Temel'in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından İkisu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin Mazıdağı'nda traktör altında kalan 8 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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