Mardin Mazıdağı\'nda traktör altında kalan 8 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde park halindeki traktörün hareket etmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybeden Emine Temel (8), toprağa verildi.

Olay, 9 Ekim'de ilçeye bağlı kırsal İkisu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evin bahçesinde park halindeki traktörle oynayan çocuklar, aracın vitesini boşa alıp el frenini indirdi. Geriye doğru hareket eden traktör, Emine Temel'in üzerinden geçti. Traktörün altında kalan Emine, olay yerinde hayatını kaybetti. Emine Temel'in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından İkisu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.