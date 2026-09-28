Mardin merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 45 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mardin merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 45 şüpheli gözaltına alındı

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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 43 bin 986 işlemde 400 milyon 333 bin 693 liralık hacme ulaştığı, aramalarda 2 silah ve 177 fişeğin ele geçirildiği belirlendi.

Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladıkları ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin gerçekleştirdiği 43 bin 986 işlemde 400 milyon 333 bin 693 liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

Mardin merkezli Aydın ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 177 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Mardin Cumhuriyet BaşsavcılığıGüvenlik3. SayfaMardinGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 45 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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