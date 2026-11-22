Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 otomobil ve 1 SUV tipi aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

8 Mart Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 47 ACK 604, 33 AND 768 ve 21 ACV 975 plakalı otomobiller ile 47 ACG 969 plakalı SUV tipi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.