Mardin Nusaybin'de fırtına hortuma dönüşünce Tepeören Camisi'nin minaresi yıkıldı

Mardin Nusaybin'de fırtına hortuma dönüşünce Tepeören Camisi'nin minaresi yıkıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam başlayan fırtına ilerleyen saatlerde hortuma dönüştü. Kırsal Tepeören Mahallesi'nde etkili olan hortum nedeniyle Tepeören Camisi'nin minaresi yıkıldı, bazı ağaçlar ve bahçe duvarları devrildi; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde fırtına sonrası hortum oluştu.
İlçeye bağlı kırsal Tepeören Mahallesi'nde dün akşam başlayan fırtına, ilerleyen saatlerde hortuma dönüştü.
Hortum nedeniyle Tepeören Camisi'nin minaresi yıkıldı, bazı ağaçlar ile bahçe duvarları devrildi.
Hortumun etkili olduğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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