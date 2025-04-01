Mardin Ramazan Bayramı’nda Turist Akınına Uğradı

Açık hava müzesi konumundaki medeniyetler şehri Mardin, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörü içerisinde kardeşçe yaşadığı tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören kent, yılın her döneminde olduğu gibi Ramazan Bayramı tatilinde de turistlerin tercihi oldu.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler camilere, medreselere, kiliselere yoğun ilgi gösterince Deyrulzafaran Manastırı, Kasımiye Medresesi ve kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dara Antik Kenti'nde kimi zaman uzun kuyruklar oluştu.

Kentte 20 bin yatak kapasitesinin bulunduğu otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı, bazı misafirler çevre illerde konaklamak durumunda kaldı.

Turist yoğunluğu hem turizm sektörünü hem de esnafı mutlu etti.

"Bayramı gayet mutlu ve güzel bir şekilde geçiriyoruz"

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, AA muhabirine, 85 otel, konaklar ve misafirhanelerin bulunduğu kentin bayram tatilini dolu dolu geçirdiğini söyledi.

Bayram öncesi ciddi taleplerin olduğunu anlatan Gürgör, "Misafirlerimiz geldiler. Mardin'in tarihi yapısını çok rahat bir şekilde gezdiler. Mardin'de bayramda yüzde 100 doluluğumuz oldu. Nisan ayı içinde ciddi bir doluluğumuz var. Mayısta da şu anda yüzde 50 doluluk var, ilerleyen tarihlerde o da dolacak. Bayramı gayet mutlu ve güzel bir şekilde geçiriyoruz." dedi.

Geçen seneyi de yoğun geçirdiklerini kaydeden Gürgör, bu yıl da yoğunluğun artmasını beklediklerini anlattı.

Bu yıl konaklamada 1 milyonu aşmayı hedeflediklerini ifade eden Gürgör, şöyle konuştu:

"En büyük hedeflerimizden biri konaklama sayısını aşmak. Geçen sene 2 milyonu aşan bir günübirlik misafirimiz vardı. Bu sene de aynı çıkışları göreceğiz. Mardin'in son yıllarda trendi yükselerek devam ediyor. Bu açıdan mutluyuz. Doğu'daki huzur sadece Mardin'de değil bütün Türkiye'ye yayılmış olacak. Bölgemizde yaşanan bazı sıkıntılar Allah'a şükür yıllardır yaşanmıyor. Tamamen bitmesi bizleri daha mutlu edecek. Turizm hedeflerimizi yükseltecek, yatırımcılar daha fazla gelecek."

Tarihi Kasımiye Medresesi'nde gönüllü rehberlik yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencisi Aysun Kortun da medreseyi gezen misafirlere medresenin tarihi hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Tarihi kentin özellikle bayramlarda ve turizm sezonlarında çok yoğun rağbet gördüğünü anlatan Kortun, "Bayram tatilinde de binlerce insanın ziyaret odağı Kasımiye Medresesi oluyor." ifadesini kullandı.

Esnaf çifte bayram yaptı

Dara Antik Kentinde yöresel şal ve kıyafet satan Cuvan Dalmış ise turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında Pers, Roma ve Bizans imparatorluklarının yaşadığı antik kentin geldiğini belirtti.

Bayram günlerinin oldukça yoğun geçtiğini, esnaf olarak yüzlerinin güldüğünü aktaran Dalmış, "Burası günde ortalama 10 bin insanın ayak bastığı bir yer. Burada esnaf olarak yöresel şal ve kıyafetler üzerine satış yapıyoruz. Gelen misafirlerimizi en güzel şekilde karşılıyoruz, hepsi de memnun ayrılıyor. Biz de oldukça memnunuz bu durumdan." diye konuştu.

Birinci Cadde'de yöresel ürünler satan esnaf İbrahim Akdoğan da 3 nesildir esnaflık yaptığını, son yıllarda ilgi gören tarihi kentte bu bayramda da yoğunluk yaşandığını söyledi.

Akdoğan, "Ramazan ayından sonra çifte bayram yaşıyoruz. Ramazan ayında biraz durgunluk vardı ama şimdi canlanmaya başladı. İnşallah böyle devam edecek." dedi.

"Mardin'i gezmek, tarihi yapılarını görmek için geldik"

Samsun'dan gelen Meltem Yılmaz ise tarihi yapıları çok beğendiklerini, kenti gezerken büyük keyif aldıklarını anlattı.

Bayram tatilinin kendileri için bir fırsat olduğunu anlatan Yılmaz, "Hep gelmek istediğimiz bir yerdi. Mardin'e tekrar gelmek isterim." dedi.

Hatay'dan gelen Nadiye Ebru da tarihi şehrin hem yapılarının hem insanlarının mükemmel olduğunu ifade ederek, kentin bu kadar güzel olduğunu tahmin etmediğini söyledi.

İstanbul'dan gelen Betül Çağlayan Taş ise bayram tatilini değerlendirmek için ağabeyi ile tarihi şehri tercih ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında bu ikinci gelişimiz. Çok beğendik, onu için ikinci kez gelmeyi tercih ettik. Tarihi, yapıları her şeyi mükemmel. İstanbul'un kalabalığından biraz kurtulmak, burada huzur bulmak için geldik. Çok güzel burası, herkes gelebilir."