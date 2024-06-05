Mardin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde Minibüs Yangını - Son Dakika
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Mardin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde Minibüs Yangını

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Mardin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde park halindeyken alev alan kapalı kasa minibüs, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

05.06.2024 18:05
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MARDİN Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde park halindeyken alev alarak yanan kapalı kasa minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Artuklu ilçesindeki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Terminalde park halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev alıp yanmaya başladı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mardin Şehirler Arası Otobüs Terminali\'nde Minibüs Yangını
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde Minibüs Yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde Minibüs Yangını - Son Dakika
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