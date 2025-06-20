Mardin Valisi Akkoyun, Karne Dağıtım Törenine Katıldı

Vali Akkoyun, karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu

MARDİN - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem karne dağıtım töreni kapsamında Artuklu Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda düzenlenen programa katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Vali Akkoyun'a törende Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve diğer protokol üyeleri eşlik etti. Törende minik öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Akkoyun, 1. sınıf öğrencilerine gelişim raporunu tek tek takdim etti. Yaz tatiline giren öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Akkoyun, özellikle kitap okumaya ve açık havada vakit geçirmeye özen göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Mardin genelinde bin 213 okulda, 234 bin 691 öğrencinin karne sevinci yaşadığını belirten Vali Akkoyun, yaptığı açıklamada "Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin'imizde de öğrencilerimiz karne heyecanı yaşıyorlar. Bizler de öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olduk. Anaokulundaki öğrencilerimize gelişim raporu, diğer öğrencilerimize de 2. dönem karnesini dağıttık. Öğrencilerimizin yaz tatilini güzel bir şekilde geçirmelerini diliyorum. Bol bol dinlenmelerini, oyun oynamalarını, kitap okumalarını, tablet, bilgisayar veya telefon başında geçirdikleri süreyi azaltarak dışarıda daha çok temiz hava almalarını özellikle ailelerinden istirham ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz önümüzdeki eğitim-öğretim yılına daha dinlenmiş ve hazır bir şekilde başlayacaklardır. Öğrencilerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyorum. Ayrıca, yıl boyunca özveriyle çalışan tüm idarecilerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum. Bizler de yaz tatili sürecinde okullarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek eksikliklerini gidereceğiz. 2025-2026 eğitim öğretim dönemine tüm okullarımızı en kısa sürede hazır hale getireceğiz" diye konuştu.

Programın ardından Vali Akkoyun, okulda görev yapan öğretmen ve idarecilerle bir araya gelerek eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.