Mardin Valisi Akkoyun, Karne Dağıtım Törenine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin Valisi Akkoyun, Karne Dağıtım Törenine Katıldı

Haberin Videosunu İzleyin
20.06.2025 14:58  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mardin Valisi Akkoyun, Karne Dağıtım Törenine Katıldı
Haber Videosu

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Artuklu Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere karne sevincini paylaştı. Vali, öğrencilere yaz tatilinde kitap okumalarını ve açık havada vakit geçirmelerini önerdi.

Vali Akkoyun, karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu

MARDİN - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem karne dağıtım töreni kapsamında Artuklu Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda düzenlenen programa katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Vali Akkoyun'a törende Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve diğer protokol üyeleri eşlik etti. Törende minik öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Akkoyun, 1. sınıf öğrencilerine gelişim raporunu tek tek takdim etti. Yaz tatiline giren öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Akkoyun, özellikle kitap okumaya ve açık havada vakit geçirmeye özen göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Mardin genelinde bin 213 okulda, 234 bin 691 öğrencinin karne sevinci yaşadığını belirten Vali Akkoyun, yaptığı açıklamada "Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin'imizde de öğrencilerimiz karne heyecanı yaşıyorlar. Bizler de öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olduk. Anaokulundaki öğrencilerimize gelişim raporu, diğer öğrencilerimize de 2. dönem karnesini dağıttık. Öğrencilerimizin yaz tatilini güzel bir şekilde geçirmelerini diliyorum. Bol bol dinlenmelerini, oyun oynamalarını, kitap okumalarını, tablet, bilgisayar veya telefon başında geçirdikleri süreyi azaltarak dışarıda daha çok temiz hava almalarını özellikle ailelerinden istirham ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz önümüzdeki eğitim-öğretim yılına daha dinlenmiş ve hazır bir şekilde başlayacaklardır. Öğrencilerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyorum. Ayrıca, yıl boyunca özveriyle çalışan tüm idarecilerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyor, iyi tatiller diliyorum. Bizler de yaz tatili sürecinde okullarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek eksikliklerini gidereceğiz. 2025-2026 eğitim öğretim dönemine tüm okullarımızı en kısa sürede hazır hale getireceğiz" diye konuştu.

Programın ardından Vali Akkoyun, okulda görev yapan öğretmen ve idarecilerle bir araya gelerek eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA

Tuncay Akkoyun, Politika, Sakarya, Artuklu, Mardin, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Karne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Akkoyun, Karne Dağıtım Törenine Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi 9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, ’Sarallar’ davasında tahliye edildi Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, 'Sarallar' davasında tahliye edildi
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK’da dil değişti İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

08:58
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
11:35
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
11:33
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
11:32
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
11:18
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
11:11
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
11:09
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
10:52
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 09:22:09. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin Valisi Akkoyun, Karne Dağıtım Törenine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.