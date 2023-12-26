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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için mevlit programına katıldı - Son Dakika
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için mevlit programına katıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için mevlit programına katıldı
26.12.2023 - 16:50,
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Şehidin kabrini ziyaret ederek, mezarı başında dua eden Vali Akkoyun, daha sonra şehidin Kızıltepe ilçesi Arıklı Mahallesi'ndeki babaevinde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Mevlit programına, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ve kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için mevlit programına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için mevlit programına katıldı - Son Dakika
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