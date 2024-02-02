Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahallelere ziyarette bulundu

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal Ilıcak ve Eskin mahallelerine ziyarette bulundu.

Kızıltepe'ye bağlı kırsal Ilıcak Mahallesini ziyaret eden Vali Akkoyun, mahalle muhtarı Mecit Gümüş ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını görüşen Akkoyun, Ilıcak mahallesinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Akkoyun, ihtiyaç duyulan çalışmaların da tamamlanması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Daha sonra Eskin Mahallesini ziyaret eden Akkoyun, mahalle ile ilgili muhtar İbrahim Aydoğan'dan bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.