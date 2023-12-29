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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kırsal mahalleleri ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Cevizpınar ve Hamzabey mahallelerinde yapılan çalışmaları inceledi. Akkoyun, vatandaşların taleplerini dinleyerek daha hızlı hizmet sunma sözü verdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kırsal mahalleleri ziyaret etti
29.12.2023 - 10:24,
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Cevizpınar ve Hamzabey mahallelerini ziyaret etti.

Vali Akkoyun, Cevizpınar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 8 kilometrelik sathi kaplama, asfalt ve köy içi kilitli parke çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Cevizpınar Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde Mahalle Muhtarı Hüsnü Çağan ve vatandaşlar tarafından karşılanan Akkoyun, mahalle sakinleri ile bir araya geldi, talepleri dinledi.

Mardin ve ilçelerinde yürütülen hizmetlerle ilgili açıklama yapan Akkoyun, Mardin'in 10 ilçesiyle ilgili yol, içme suyu, tüm altyapı hizmetleri, eğitim, sağlık ve tarım başta olmak üzere her alanda hizmet sunmak için gayretle çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak için çalıştıklarını dile getiren Akkoyun; "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tespitleri yapıldıktan sonra mahallemizi çok güzel bir yola kavuşturduk. Sizler daha güzel hizmetlere layıksınız. Burada Mardinli hemşehrilerimize kaliteli kamu hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Akkoyun daha sonra Hamzabey Mahallesi'ni ziyaret etti.

Şehit kabirlerini ziyaret ederek dua eden Akkoyun, Hamzabey Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökoğlu ve vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi.

Kaynak: AA
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