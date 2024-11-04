Marella Discovery, Marmaris'e Ziyaret Etti - Son Dakika
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Marella Discovery, Marmaris'e Ziyaret Etti

Marella Discovery kruvaziyeri, Marmaris'te 1760 yolcu ile tarihi ve turistik yerleri gezdi.

04.11.2024 12:16
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Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Girit Adası'nın Kandiye Limanı'dan hareket eden ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1760 yolcu ve 740 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

Bazı turistler Dalyan Kaunos turuna katıldı.

Marmaris Cruise Port'tan "ana liman" hizmeti alan gemiden ayrılan yolcular, ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacak. Marmaris'ten çok sayıda yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye binecek.

Gece saatlerinde demir alarak ilçeden ayrılması planlanan "Marella Discovery", Pire Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA

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