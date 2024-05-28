Marifet Okulu ve Güz Eğitim Programı Kapanış Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Marifet Okulu ve Güz Eğitim Programı Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Marifet Okulu ve Güz Eğitim Programı Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şubesi tarafından düzenlenen Marifet Okulu ve Güz Eğitim Programı kapanış töreni, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, velileri ve öğreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, İlim Yayma Cemiyeti'nin tanıtım filmi gösterildi ve konuşmalar yapıldı. Programda öğrencilerin Kur'an tilaveti, hadis ve şiir performansları sergilendi. Katılımcılara katılım belgeleri ve hediyeler verildi, öğreticilere teşekkür belgeleri sunuldu. Tören sonunda ise çikolata ve kahve hediyesiyle katılımcılar uğurlandı.

28.05.2024 14:19
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İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şubesi tarafından düzenlenen Marifet Okulu ve Güz Eğitim Programı kapanış töreni gerçekleştirildi.

İlim ve ahlak temelli gençlik hedefi doğrultusunda yürütülen Marifet Okulu'na katılan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, velileri ve öğreticiler, törende bir araya geldi.

Program, İlim Yayma Cemiyetinin tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

İlim Yayma Cemiyeti Tekkeköy Şube Başkanı Ahmet Deberoğlu, buradaki konuşmasında, velilere, öğrencilere ve emeği geçen eğiticilere teşekkür ederek, "Erdemli bir toplumun inşası için hep beraber mücadele ediyoruz. Vatanını, bayrağını ve dinini seven bir gençlik hem ailesine hem çevresine faydalı olur ve ülkesine en iyi hizmeti sunar. Geleceğimiz gençlerimiz için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu faaliyet için destek olan yönetim kurulumuza, gönüllülerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Programda öğrenciler Kur'an tilaveti, hadis ve şiirde hünerlerini sergiledi.

Daha sonra katılan öğrencilere katılım belgeleri, üstün başarı gösterenlere ise hediyeler verildi.

Öğreticilere de teşekkür belgeleri sunuldu.

Törenin sonunda katılımcılar, çikolata ve kahve hediyesiyle uğurlandı.

Kaynak: AA

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