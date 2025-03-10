Mark Carney, Kanada Liberal Partisi'nin Yeni Lideri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mark Carney, Kanada Liberal Partisi'nin Yeni Lideri

Eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Liberal Parti liderliğini kazanarak Trudeau'nun yerine geçti.

10.03.2025 04:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'da eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, iktidardaki Liberal Partinin liderlik yarışını kazandı.

CBC'nin haberine göre, Carney, Liberal Partinin başkanlık seçiminde ilk turda oyların yüzde 85,9'unu alarak partinin yeni lideri seçildi.

Carney, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin izlediği "51. eyalet" söylemine atıfta bulunarak, Amerikalıların, "(Kanada'nın) kaynaklarını, suyunu, toprağını istediğini" söyledi.

"Amerika, Kanada değil. Kanada hiçbir zaman, hiçbir şekilde Amerika'nın bir parçası olmayacak." diyen Carney, Kanada'nın mozaik bir ülke olduğunu savundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yerini alacak olan Carney, partisini bu yıl 20 Ekim'e kadar yapılması planlanan genel seçime hazırlayacak.

Trudeau'ya istifa çağrısı yapılmıştı

Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

Trudeau, ocak ayında düzenlediği basın toplantısında, siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" belirterek, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Justin Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç ??yapılmasının zamanının geldiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Merkez Bankası, Mark Carney, Politika, Güncel, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mark Carney, Kanada Liberal Partisi'nin Yeni Lideri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Trump’tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD’nin bir parçası olun Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun
Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tarihi uyarı Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı
Tarih netleşti Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor Tarih netleşti! Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı
El freni çekilmeyen otomobil takla attı El freni çekilmeyen otomobil takla attı
Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış
Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti
Göstericiler Tesla’yı bastı, New York’ta silah sesleri peş peşe duyuldu Göstericiler Tesla'yı bastı, New York'ta silah sesleri peş peşe duyuldu
ABD’de 5 dolar, Türkiye’de 1300 lira ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
Usta oyuncu Macit Koper’in acı günü Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
Fenomen Efecan Kültür’ün son paylaşımı yürekleri yaktı Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı

07:37 Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
07:10 Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
07:09 Trump’tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD’nin bir parçası olun Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun
04:31 Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tarihi uyarı Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı
13:38 Tarih netleşti Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor Tarih netleşti! Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor
10:50 Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı
10:40 El freni çekilmeyen otomobil takla attı El freni çekilmeyen otomobil takla attı
10:23 Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış
10:02 Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti
10:00 Göstericiler Tesla’yı bastı, New York’ta silah sesleri peş peşe duyuldu Göstericiler Tesla'yı bastı, New York'ta silah sesleri peş peşe duyuldu
09:53 ABD’de 5 dolar, Türkiye’de 1300 lira ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
09:37 Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi
09:29 Usta oyuncu Macit Koper’in acı günü Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
09:22 Fenomen Efecan Kültür’ün son paylaşımı yürekleri yaktı Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 08:10:39. #7.12#
SON DAKİKA: Mark Carney, Kanada Liberal Partisi'nin Yeni Lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.