Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir kişiyi markette silahla öldüren, eşini de yaralayan sanık 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ş. ve taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, önceki celse mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaayı tekrarladı.
Mağdur S.D'nin avukatı Batuhan Memişoğlu, sanığın, hakkında indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı Burak Ayvaz da müvekkilinin eylemine yönelik "haksız tahrik" maddesinin uygulanmasını istedi.
M.Ş. ise olay günü öldürme ve yaralama kastıyla hareket etmediğini savunarak, yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu savundu.
Mahkeme heyeti, sanık M.Ş'yi "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 16 yıl, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırdı.
Olay
Derince ilçesinde 22 Şubat 2022'de, bir markette alışveriş yapan B.D. ile eşi S.D'ye, M.Ş. tarafından tabancayla ateş açılmış, yaralanan çift Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmış, B.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin yakalanan M.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.
Daha önceki duruşmada sağlık durumunu gerekçe gösteren sanığın ev hapsine karar veren mahkeme heyeti, geçen duruşmada Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun raporunu dikkate alarak M.Ş'nin yeniden tutuklanmasına hükmetmişti.
Son Dakika › Güncel › Market Cinayeti Sanığına 23 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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