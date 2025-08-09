Beylikdüzü'nde, markette bir kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinsel taciz iddiasına ilişkin dün sosyal medyada video paylaşılması üzerine çalışma yaptı.
Yakuplu Mahallesi'ndeki bir markette kadının taciz edildiğini belirleyen ekipler, kimlik bilgileri tespit edilen A.Z'yi (31) gözaltına aldı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Market Tacizi Şüphelisi Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?