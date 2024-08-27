Marmara Adası açıklarında makine arızası yaşayan feribot kurtarıldı

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Marmara Adası açıklarında makine arızası yapan ve içinde 68 araç ile 68 yolcu bulunan feribot Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bandırma'dan Ambarlı'ya seyir halindeyken Marmara Adası açıklarında makine arızası yapan ve içinde 68 araç ile 68 yolcu bulunan İSTANBUL N isimli feribot, Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezimiz koordinasyonunda; KIYEM-4 botumuz refakatinde, KURTARMA-2 römorkörümüzce yedeklenerek Ambarlı'ya çekiliyor." ifadesine yer verildi.