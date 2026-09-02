Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu gemisi için Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama: Hiçbir çağrıya cevap verilmedi
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya ve personelinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine batmış olduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Açıklamada, geminin durumuna ilişkin detaylı bilgi verilirken, arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü: "( Marmara'daki kaza) Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya, personelinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine batmış olduğu değerlendirilmektedir"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu gemisi için Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama: Hiçbir çağrıya cevap verilmedi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?