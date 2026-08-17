Marmara Depremi'nde 24. Yıl Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmara Depremi'nde 24. Yıl Mesajı

Marmara Depremi\'nde 24. Yıl Mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yavuz Ağıralioğlu, depremin yıl dönümünde dayanıklı şehirlerin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Depreme dayanıklı şehirler kurmak, afetlere hazırlıklı bir devlet ve toplum oluşturmak milletimize karşı sorumluluğumuzdur" dedi.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Ağıralioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı depremin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Depreme dayanıklı şehirler kurmak, afetlere hazırlıklı bir devlet ve toplum oluşturmak milletimize karşı sorumluluğumuzdur."

Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nde 24. Yıl Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti 3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü
Adana’da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı Adana'da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı
Fatih’te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı Fatih'te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü
Türkiye petrol için gün sayıyordu Libya’da kritik tesislerde patlamalar Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

00:21
Trump’tan Mekke Anlaşması’na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
23:21
Amedspor’dan müthiş açılış Erzurumspor’a gol olup yağdılar
Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar
23:04
Manchester’de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
22:44
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
22:21
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
22:00
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 03:31:35. #7.13#
SON DAKİKA: Marmara Depremi'nde 24. Yıl Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.