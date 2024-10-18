Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu yakınlarınca makamında anıldı

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Balıkesir'in Marmara ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ölen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun makamına gelen ailesi ve avukatları, Yakupoğlu'nu andı.

Yakupoğlu'nun babası Nurettin, kardeşleri Tülay ve Türkan Yakupoğlu, yakınları ile avukatları, silahlı saldırının gerçekleştiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasındaki makam odasına geldi.

Burada Yakupoğlu'nun masasına çiçek bırakan grup adına kurum bahçesinde açıklama yapan aile avukatı Erdem Aker, merhuma rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Yakupoğlu'nun makam odasında gerçekleştirilen planlı ve hain bir saldırı sonucu görev başında şehit edildiğini belirten Aker, "Merhuma rahmet, milletimize ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Bu elim olayla ilgili olarak basında yer alan, gerçekleri saptırmaya yönelik bazı manipülatif haber ve yorumları, hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekzip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerini kullandı.

Aker şunları kaydetti:

"Merhumun ailesi olarak, bu menfur saldırının faillerinin yargı önünde hak ettikleri cezayı alacaklarına dair devletimize ve adalete olan güvenimiz tamdır. Hukuki sürecin sonuna kadar titizlikle takipçisi olacağımızı beyan ederiz. Bu zor günümüzde acımızı paylaşan ve yanımızda olan başta devletimiz olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığına, Marmara Kaymakamlığına ve tüm dostlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız."

Olay

Marmara Adası'nda 6 Ekim'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar durumu polise bildirmişti. Bu adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun (35) tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Çınarlı Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalanan zanlı, polise teslim edilmişti.