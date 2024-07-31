Marmaraereğlisi Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmeti Vermeye Başladı

Güncel

(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi Belediyesi üniversite tercihi yapacak öğrencilere Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği hizmeti vermeye başladı. Ücretsiz verilen hizmete, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Marmaraereğlisi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adaylarına destek olmak için Heykel Meydanı'nda, Öğretmenim Akademi Eğitim Kurumu iş birliği ile Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği merkezi oluşturdu. Uzman eğitmenler tarafından gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi.

31 Temmuz - 2 Ağustos saat 10.00- 16.00 arasında hizmet verecek Tercih Danışmanlığı ve Rehberlik noktası, üniversite adaylarının karar verme sürecinde önemli bir rol oynuyor. Belediye'nin bu önemli adımı, gençlerin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine katkı sağlayacak.

Belediye Başkanı Onur Bozkurter, bu hizmetin gençlerin eğitim hayatına olumlu bir katkı sağlayacağını belirterek, tüm üniversite adaylarını bu imkandan yararlanmaya davet etti.