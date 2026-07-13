Marmaraereğlisi LNG Terminali'ne Yeni Depolama Tankı - Son Dakika
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Marmaraereğlisi LNG Terminali'ne Yeni Depolama Tankı

Marmaraereğlisi LNG Terminali\'ne Yeni Depolama Tankı
13.07.2026 13:05
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Enerji Bakanı, Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde 160 bin metreküplük yeni tank inşa edileceğini duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Marmaraereğlisi LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Terminalimizde yapımına başladığımız 160 bin metreküplük yeni depolama tankıyla tesisimizin toplam LNG depolama kapasitesini 255 bin metreküpten 415 bin metreküpe çıkarıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; BOTAŞ tarafından işletilen Marmaraereğlisi LNG Terminali'nde depolama kapasitesi artacak. 160 bin metreküp kapasiteye sahip ek tanker inşaatı başladı. Gemilerle sıvı olarak gelen doğal gazın depolanması, ihtiyaç durumunda yeniden gazlaştırılması veya sıvı halini koruyarak kara tankerleriyle sevk edilmesi, enerji arz güvenliğine esneklik kazandırırken, kaynak çeşitliliği de sağlıyor. Tekirdağ'da bulunan Marmaraereğlisi LNG Terminali, günlük 37 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesi ile özellikle doğal gaz tüketiminin yoğun olduğu kış aylarında stratejik bir rol üstleniyor. Terminal, küresel LNG filosunda yer alan konvansiyonel gemilerin yanı sıra Q-Flex ve Q-Max sınıfındaki yüksek kapasiteli gemileri de kabul ediyor.

HER YIL 65 LNG GEMİSİ

Yıllık ortalama 65 LNG gemisinin yanaştığı terminal, Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini tek başına karşılayarak enerji arz güvenliğinin en önemli unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor. Gemilerle gelen LNG'nin depolanması ve gazlaştırılarak ulusal iletim sistemine verilmesinin yanı sıra kara tanker dolumu, yakıt alma ve yeniden yükleme operasyonlarını gerçekleştiren terminal, depolama kapasitesinde artışa gidecek. İnşasına başlanan dördüncü depolama tankı ile depolama kapasitesi 160 bin metreküp artacak.

'DOĞAL GAZ ALTYAPIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, "Doğal gaz altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Marmaraereğlisi LNG Terminalimizde yapımına başladığımız 160 bin metreküplük yeni depolama tankıyla tesisimizin toplam LNG depolama kapasitesini 255 bin metreküpten 415 bin metreküpe çıkarıyoruz. Güçlü depolama altyapısı; güçlü arz güvenliği, daha fazla esneklik ve krizlere karşı daha dayanıklı bir enerji sistemi demektir. Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını güvenle karşılayacak altyapıyı inşa ederken, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaraereğlisi LNG Terminali'ne Yeni Depolama Tankı - Son Dakika

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