Marmaraereğlisi\'nde Camiler Haftası İçin Temizlik ve Bakım Çalışmaları

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(TEKİRDAĞ) - Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, 1-7 Ekim Camiler Haftası dolayısıyla ilçedeki camilerin temizliğine ve bakımına hız verdiklerini duyurdu. Bozkurter, "Bu güzel haftada ibadet eden vatandaşlarımıza huzurlu ve temiz bir ortam sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Camilerin düzenli temizliğinin yanı sıra özellikle Camiler Haftası boyunca daha detaylı bakım ve temizlik çalışmaları yapıldığını belirten Başkan Bozkurter, ilçe genelindeki camilerin manevi dokusuna uygun bir şekilde hazırlandığını söyledi. Bozkuter, "Manevi atmosferi daha da güzelleştirmek adına, camilerimizde gül suyu, tesbih ve seccade dağıtımı gerçekleştirdik. Bu güzel haftada ibadet eden vatandaşlarımıza huzurlu ve temiz bir ortam sunmak için çalışıyoruz. İbadethanelerimiz, vatandaşlarımızın huzur içinde ibadet edebileceği alanlar olmalı. Bu amaçla, camilerimizin hijyenine ve güzelliğine büyük özen gösteriyoruz" diye konuştu.