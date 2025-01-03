Marmaraereğlisi\'nde Yangın: 3 Ev Hasar Gördü

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde boş arazide başlayıp evlere sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde boş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bazı evlere sıçradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 3 evde hasar oluştu.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.