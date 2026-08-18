Marmaray, Fenerbahçe Maçı İçin Hafta Sonu Tarifesine Geçiyor

(İSTANBUL) - Marmaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanacak karşılaşma sonrası ulaşımın aksamaması için seferlerini bu gece hafta sonu tarifesiyle sürdürecek.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Stadyumu'nda, 18 Ağustos 2026 Salı günü (bugün) saat 22.00'de oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Lyon karşılaşması sonrası vatandaşlarımızın evlerine ulaşımlarının konforla sağlanması adına, Marmaray trenlerimiz bu gece, hafta sonu tarifesiyle işletilecektir. UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.