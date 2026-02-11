Tcdd Marmaray İçin Yüzde 25 Zam Teklifi Talep Etti - Son Dakika
Tcdd Marmaray İçin Yüzde 25 Zam Teklifi Talep Etti

11.02.2026 16:41  Güncelleme: 18:18
TCDD Taşımacılık A.Ş., İstanbul'daki Marmaray ve banliyö hatlarındaki yolcu taşıma ücretlerini artırmak için İBB Meclisi Tarife Komisyonu'na yüzde 25,49'luk bir artış teklifi sundu. En uzun mesafe ücreti 75 TL'ye yükselebilir.

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) TCDD Taşımacılık A.Ş., İstanbul'da hizmet veren Marmaray ve banliyö hatlarındaki yolcu taşıma ücretlerinin artırılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Tarife Komisyonu'na teklif sundu. Hazırlanan teklifte, mevcut ücret tarifesine yüzde 25,49 oranında artış yapılması talep ediliyor.

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından sunulan zam teklifi Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö Hatlarını kapsıyor. İBB Meclisi Tarife Komisyonu'na sunulan teklifte TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö hatlarında yolcu taşıma hizmetlerine ilişkin tarife değişikliği yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 yapılmasını talep etti.

TCDD tarafından talep edilen yüzde 25,49'luk artış talebi doğrultusunda, Marmaray'daki en uzun mesafe ücreti 75 TL'ye çıkacak. TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin talebi doğrultusunda hazırlanan bu düzenleme teklifi, karara bağlanmak üzere İBB Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İstanbul, Marmaray, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Tcdd, Zam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
