Marmaris açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi sahil güvenlikle tahliye edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan 1 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bot ekibi, tahliyeyi gerçekleştirip kişiyi limanda bekleyen ambulansa teslim etti.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında gezi teknesinde 1 kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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