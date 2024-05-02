Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla personeliyle buluştu

Güncel

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte personeliyle buluştu. Başkan Ünlü, "Herkes büyük bir özveriyle çalışıyor. Bunu her anlamda ve alanda görüyoruz. Sizlere bu özveriniz çok teşekkür ediyorum" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'nün ev sahipliği yaptığı yemeğe belediyenin tüm birimlerinde çalışan yaklaşık 800 personel katıldı. Yemekte, CHP ve AK Partili Meclis üyeleri ile CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir de yer aldı.

"ŞARTLARI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Gecede konuşan Başkan Ünlü, 1 Mayıs'ın herkes için çok önemli ve değerli bir gün olduğunu belirterek, "Emeğin değerini çok iyi biliyorum. Mücadeleyle geçen süreçlerden geçerek bugün burada sizlere hitap ediyorum. Seçim öncesinde çok konuştuk, çok görüştük. Şartların ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Nasıl düzeltilmesi gerektiği ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hepimiz Marmaris için çalışıyoruz ama siz bizlerden çok daha fazla çalışıyor, çok daha fazla emek ortaya koyuyorsunuz. Biz de sizin şartlarınızı iyileştirmek için hep birlikte, el ele vererek üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"BİZİM İÇİN ARTIK MARMARİS VAR"

Seçim sürecini geride bıraktıklarını dile getiren Ünlü, "Seçimden sonra 'rozetimizi çıkartıyoruz. Bizim için parti yok, bizim için Marmaris ve Marmaris'e yapılacak hizmetler var' demiştik. O yüzden biz bundan sonra siyaset yapmayacağız. Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte hizmet olacak. Yaptığınız işin gerçekten çok kutsal olduğunu, bu işin parayla pulla ölçülmeyecek bir değerde olduğunu gayet iyi biliyorum. Gece gündüz, yaz kış, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden çalışıyorsunuz. Dışarıda ve içeride hep bir emek, Marmaris daha iyi olsun diye hep bir gayret var. Marmaris'te yaşayanların yaşam kalitesi yükselsin diye gerçekten büyük bir özveriyle çalışılıyor. Bunu her anlamda ve alanda görüyoruz. O yüzden ben sizlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KEYFİNİ HEP BİRLİKTE SÜRECEĞİZ"

Başkan Ünlü, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni başladık ama bu başlangıç daha güzel ve keyifli bir Marmaris'in ilk adımı olacak. Hep birlikte bu yaz döneminde özellikle Marmaris'in ne olduğunu ve nerede olması gerektiğini misafirlerimize hep birlikte göstereceğiz. Bunun hazzını da hep birlikte sürecek, karşılığını da önümüzdeki süreçte hep birlikte alacağız. Buna inanıyorum ve bunun için çalışıyorum."

Gecede yapılan çekiliş sonucunda isimleri kurayla belirlenen personele de çeşitli hediyeler verildi. DJ Muzo'nun performansını izleyen personele, Başkan Acar Ünlü ve meclis üyeleri de eşlik etti.