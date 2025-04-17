Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Bozburun'da Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Bozburun Mahallesi'nde vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Ünlü, "Sezona hazırlığı devam eden esnafımız ve bölge sakinlerimizle görüşerek talep ve önerileri dinledik. Hayata geçirdiğimiz uygulamaları ve çalışmaları anlattık" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Bozburun Mahallesi'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Ünlü, Bozburun'a yapılan çalışmaları anlattı. Ayrıca talep ve önerileri dinledi.

Ünlü, "Meclis Üyelerimiz Okan Uslu, Şevket Güngör ile Başkan Yardımcılarımız Özgür Han ve Sedat Kirt ile birlikte Bozburun'u ziyaret ettik. Bozburun özellikle yerli turistlerimizin uğrak noktası. Sezona hazırlığı devam eden esnafımız ve bölge sakinlerimizle görüşerek talep ve önerileri dinledik. Hayata geçirdiğimiz uygulamaları ve çalışmaları anlattık" diye konuştu.

Ünlü, vatandaşların dile getirdiği sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.