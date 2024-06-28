Marmaris Belediye Başkanı Barlar Sokağı Esnafıyla Toplantı Yaptı

Güncel

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Barlar Sokağı esnafıyla toplantı yaptı. Sokağın imajını daha da iyileştirmek için Belediye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirten Başkan Ünlü, "Barlar Sokağı Marmaris turizminin önemli bir dinamiği" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Barlar Sokağı esnafıyla bir araya geldi. Toplantıya, sokakta iş yeri bulunan on işletmeci katıldı. Barlar Sokağı'nda yaşanan sıkıntıların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Acar Ünlü, "Barlar Sokağı, Marmaris turizminin çok önemli bir dinamiği. Ama burayla ile ilgili maalesef olumsuz bir algı oluşmuş. Bu kendiliğinden oluşan bir şey değil. Yıllar içinde orada yaşananlar bu algıyı meydana getirmiş. Bu algıyı değiştirmek, bu sorunu yine hep birlikte çözmek gerekiyor. Buranın böyle olmadığını acentelere, otellere yani müşteriyle buluşan ilk kitleye anlatmak gerek" dedi.

Sokakta değişimin başlayacağının altını çizen Başkan Ünlü, Belediye olarak sokağa destek olacaklarını da sözlerine ekledi.