Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Çamdibi Mahallesi Sakinlerini Dinledi

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Çamdibi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Ünlü, sorunların yerinde tespit edilerek çözümlerin halkın katılımıyla üretileceğini belirterek, "Marmaris'i hep birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" dedi.

Başkan Ünlü, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşların talep ile önerilerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlenen mahalle buluşmaları kapsamında Çamdibi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Buluşmaya Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Özdemir ve Erdal Nur, Çamdibi Mahalle Muhtarı Sezer Kılıç ile belediyenin birim müdürleri katıldı.

VATANDAŞ BELEDİYE İŞ BİRLİĞİ

Ünlü, mahalle buluşmalarının katılımcı belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Sizleri dinlemek için buradayız. Mahallenizin ihtiyaçlarını, sizlerin taleplerini doğrudan sizlerden duymak bizim için çok önemli. Biz mahallelerimizin tamamından yoğun bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak fark etmediğimiz, gözümüzden kaçan konular da olabilir. Bu sorunlara çözüm üretmek ve hizmetlerimizi sizlerin beklentileri doğrultusunda şekillendirmek istiyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların belediye yönetimiyle iş birliği içinde olmasının önemine dikkati çeken Ünlü, "Marmaris'i hep birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" ifadelerini kulandı.

Mahalle sakinleri ise toplantıda temizlik, çevre düzenlemeleri, ulaşım ve altyapı başta olmak üzere çeşitli konulardaki talep, öneri ve görüşlerini dile getirdi.

İletilen tüm talepler ilgili birim müdürleri tarafından tek tek not alınırken, çözüm süreçlerinin diğer kurumları da ilgilendiren konularla birlikte takip edileceği belirtildi.