Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Hisarönü\'nde vatandaşların imar taleplerini dinledi

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Mahalle Sohbetleri" buluşmaları kapsamında Hisarönü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Talep ve önerileri dinleyen Başkan Ünlü, mahallede yapılabilecek çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Marmaris Belediyesi tarafından mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan dinlemek ve çözüm süreçlerini yerinde değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Mahalle Sohbetleri" buluşmalarının son durağı Hisarönü Mahallesi oldu. Buluşmaya Belediye Başkanı Acar Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Tunç Telli, belediye birim müdürleri, meclis üyeleri ve Hisarönü Mahalle Muhtarı Fatih Turgut katıldı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ünlü, vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

Yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Ünlü, daha sonra ekibiyle birlikte mahallede saha çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların aktardığı konular ve Hisarönü'nün ihtiyaçları yerinde incelenirken, mahallede yapılabilecek çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

"BÖLGENİN İMAR SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİ ÇOK İSTİYORUZ"

Buluşmada mahalle sakinlerinin gündeme getirdiği imar konusuna da değinen Başkan Ünlü, imar planlarının hayata geçirilmesini kendilerinin de en az vatandaşlar kadar istediğini belirtti. Ünlü, "Bölgenin imar sorununun çözülmesini biz de çok istiyoruz. Ancak bu konu belediyemizin tek başına karar verebileceği bir konu değil. Süreç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetki ve değerlendirmeleri kapsamında ilerliyor. Biz belediye olarak üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapmaya ve sürecin takipçisi olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.