Marmaris Belediyesi 9 Günlük Bayram Tatilinde 3 Bin Ton Çöp Topladı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi 9 Günlük Bayram Tatilinde 3 Bin Ton Çöp Topladı

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 3 bin ton çöp topladı. Diğer birimlerden gelen destek ekipleriyle 255 kişi ile 7/24 esasına göre çalışan Temizlik İşleri ekipleri, 15 Haziran ile 23 Haziran günleri arasında yaklaşık 3 bin ton evsel atık topladı. Zabıta ve özel güvenlik ekipleri de bayram boyunca alarm seviyesinde çalıştı. Ekipler halk plajları, parklar, yeşil alanlar, caddeler, sokak aralarında sürekli denetimlerde bulunarak yasak olmasına rağmen çadır kuranlara ve buralarda uyuyanlara müdahalede bulundu. 9 gün boyunca belediye santraline gelen 367 adet şikayet anında değerlendirilirken; kaldırım, yaya yolu, bisiklet yoluna park, seyyar satıcılık, inşaat yasağına uymama gibi konularda 438 adet işlem yapıldı.

24.06.2024 13:33
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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 3 bin ton çöp topladı.

Diğer birimlerden gelen destek ekipleriyle 255 kişi ile 7/24 esasına göre çalışan Temizlik İşleri ekipleri, 15 Haziran ile 23 Haziran günleri arasında yaklaşık 3 bin ton evsel atık topladı.

Yangın riskine karşı sürekli sahada olan ekipler bayram boyunca caddeler ve çocuk parklarındaki oyun gruplarını yıkayarak dezenfekte etti. Bunun yanı sıra Kapalı Çarşı, sahil boyu ve Sevgi Yolu gibi yoğun insan sirkülasyonunun yaşandığı noktalar da araç ile süpürülüp, yıkandı.

Zabıta, 438 adet işlem yaptı

Zabıta ve özel güvenlik ekipleri de bayram boyunca alarm seviyesinde çalıştı. Ekipler halk plajları, parklar, yeşil alanlar, caddeler, sokak aralarında sürekli denetimlerde bulunarak yasak olmasına rağmen çadır kuranlara ve buralarda uyuyanlara müdahalede bulundu. 9 gün boyunca belediye santraline gelen 367 adet şikayet anında değerlendirilirken; kaldırım, yaya yolu, bisiklet yoluna park, seyyar satıcılık, inşaat yasağına uymama gibi konularda 438 adet işlem yapıldı.

Başkan Ünlü'den ekiplere teşekkür

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede bayram süresince büyük bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Marmaris Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin rahat bir bayram geçirmesi için büyük gayret gösterdik. Personelimiz canla başla çalıştı. Ancak özellikle temizlik konusunda maalesef çevreye duyarsız kişiler yüzünden çok daha fazla mesai harcamak zorunda kaldık. Ben bir kez daha çevre konusunda daha duyarlı olunmasını rica ediyor; Marmaris için emek harcayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi 9 Günlük Bayram Tatilinde 3 Bin Ton Çöp Topladı - Son Dakika

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