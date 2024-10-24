Marmaris Belediyesi Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtım Yaptı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtım Yaptı

Marmaris Belediyesi, Antalya Turizm Fuarı'nda ilçenin turizm potansiyelini tanıtarak, 2025 sezonuna yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'i dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

24.10.2024 19:31
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, Antalya Turizm Fuarı'nda ilçenin zenginliklerini tanıttı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'i turizm alanında dünyanın sayılı destinasyonlarından biri haline getirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede paydaşlarımızla birlikte Antalya Turizm Fuarı'nda yerimizi aldık" dedi.

35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyonelini 6. kez Antalya Expo Center'da ağırlayan Antalya Turizm Fuarı, devam ediyor. 23-25 Ekim arasında düzenlenen fuarda Marmaris Belediyesi'nin standı, fuarın en ilgi gören alanlarından biri oldu. Belediye, Marmaris Ticaret Odası, GETOB başta olmak üzere ilçedeki başlıca konaklama tesislerinin de yer aldığı fuarda çok sayıda görüşme gerçekleştirildi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Meclis Üyeleri Ahmert İnoğlu, Fahri Tan, Okan Uslu, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, GETOB Başkanı Cengiz Aygün de fuarda turizmcileri yalnız bırakmadı.

"Önümüzdeki sezonun planlamasını yönelik girişimlerde bulunduk"

Dünyanın tanınmış seyahat firmalarıyla 2025 sezonuna yönelik görüşmelerin yapıldığı fuarın oldukça verimli geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Ünlü, "Marmaris'i turizm alanında dünyanın sayılı destinasyonlarından biri haline getirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede paydaşlarımızla birlikte Antalya Turizm Fuarı'nda yerimizi aldık. Dünyanın sayılı tur operatörleri, seyahat acenteleri ve sektör temsilcileri ile görüşmeler yaparak önümüzdeki sezonun planlamasını yönelik girişimlerde bulunduk. Aynı hedefle hareket ettiğimiz tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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