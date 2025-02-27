Marmaris Belediyesi Aşıklar Tepesi'nde Temizlik Çalışması Yürüttü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris Belediyesi Aşıklar Tepesi'nde Temizlik Çalışması Yürüttü

Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri, İçmeler Aşıklar Tepesi'nde gerçekleştirdikleri 3 saatlik çalışma ile birçok atık topladı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, vatandaşları çevreyi koruma konusunda duyarlılığa davet etti.

27.02.2025 18:50  Güncelleme: 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi ekipleri, İçmeler Aşıklar Tepesi'nde aşağı halatlarla inerek 3 saatlik çalışmanın ardından onlarca torba çöp topladı.

Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri rutin çalışmalarına devam ederken, belediyenin sorumluluk alanında olmamasına rağmen seyir tepelerinde de özel mesai harcıyor. Bu kapsamda ekipler, İçmeler Aşıklar Tepesi ve Armutalan'daki orman arazisinde temizlik yaptı.

Seyir tepesindeki temizlikte cam şişe, pet şişe, plastik, poşet, strafor kutular, karton, kağıt ve gazete parçaları gibi atıklar toplandı. Belediye ekibi sıkıntılı noktalarda ise bellerine halat bağlayıp, güvenlik önlemlerini alarak aşağıya atılan çöpleri topladı. Üç saatlik çalışmada onlarca torba çöp toplandı.

"Marmaris'in eşsiz manzarasını izlerken çevremizi de koruyalım"

Temizlik emekçilerinin Marmaris'i temiz tutmak için yoğun bir biçimde çalıştığını dile getiren Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'te her yere yetişmeye çalışıyor, ilçemizi temiz tutmak için 7/24 gayret gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da aynı duyarlılığa davet ediyoruz. Marmaris'in eşsiz manzarasını izlerken çevremizi de koruyalım" dedi.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Acar Ünlü, Belediye, Marmaris, İçmeler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi Aşıklar Tepesi'nde Temizlik Çalışması Yürüttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:15 Kanser tedavisi gören Tanyeli’den müjdeli haber: Taburcu olacağım Kanser tedavisi gören Tanyeli'den müjdeli haber: Taburcu olacağım
07:57 Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü İşte dizinin ekrana geleceği gün Şakir Paşa Ailesi krizi çözüldü! İşte dizinin ekrana geleceği gün
07:47 Türkiye Kupası’nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR’ı dinledi Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi
07:37 Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı Taksilerde yeni dönem için süre uzatıldı
07:14 Kupa maçında görülmemiş olay Hakem maça devam edemedi Kupa maçında görülmemiş olay! Hakem maça devam edemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 19:15:40. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Aşıklar Tepesi'nde Temizlik Çalışması Yürüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.