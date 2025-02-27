Marmaris Belediyesi Aşıklar Tepesi'nde Temizlik Çalışması Yürüttü

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi ekipleri, İçmeler Aşıklar Tepesi'nde aşağı halatlarla inerek 3 saatlik çalışmanın ardından onlarca torba çöp topladı.

Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri rutin çalışmalarına devam ederken, belediyenin sorumluluk alanında olmamasına rağmen seyir tepelerinde de özel mesai harcıyor. Bu kapsamda ekipler, İçmeler Aşıklar Tepesi ve Armutalan'daki orman arazisinde temizlik yaptı.

Seyir tepesindeki temizlikte cam şişe, pet şişe, plastik, poşet, strafor kutular, karton, kağıt ve gazete parçaları gibi atıklar toplandı. Belediye ekibi sıkıntılı noktalarda ise bellerine halat bağlayıp, güvenlik önlemlerini alarak aşağıya atılan çöpleri topladı. Üç saatlik çalışmada onlarca torba çöp toplandı.

"Marmaris'in eşsiz manzarasını izlerken çevremizi de koruyalım"

Temizlik emekçilerinin Marmaris'i temiz tutmak için yoğun bir biçimde çalıştığını dile getiren Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'te her yere yetişmeye çalışıyor, ilçemizi temiz tutmak için 7/24 gayret gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da aynı duyarlılığa davet ediyoruz. Marmaris'in eşsiz manzarasını izlerken çevremizi de koruyalım" dedi.