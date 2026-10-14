Marmaris Belediyesi ekipleri sağanakta olumsuzluk yaşanmaması için sahada çalıştı

(MUĞLA) - Sağanak yağışa karşı teyakkuza geçen Marmaris Belediyesi ekipleri, ilçede olumsuzluk yaşanmaması için yoğun mesai yaptı. Yağış öncesinde alınan önlemlerin ardından ekipler, yağmur süresince de kontrollerini ve müdahale çalışmalarını sürdürdü.

Marmaris'te gece saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte belediye ekipleri yoğun mesai yaptı. Ekipler, gece başladıkları çalışmalara gündüz de devam etti. İlçede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla tüm ilgili birimler sahada görev alırken, yağışın etkilerini en aza indirmek için çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Yağış öncesinde mazgal ve ızgaralarda temizlik ve açma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yağmur sırasında da ilçe genelindeki kontrollerine devam etti. Suyun akışını engelleyebilecek noktalara müdahale edilirken, çökme ve ağaç devrilmesi gibi acil müdahale gerektiren durumlarda da gerekli çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar sürerken vatandaşların yaşanabilecek olumsuz durumları 444 55 48 numaralı telefondan belediye ekiplerinin iletebileceği bildirildi.