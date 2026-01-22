Marmaris Belediyesi Ekipleri, Fırtına ve Sağanağa Karşı Sahada Mesai Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmaris Belediyesi Ekipleri, Fırtına ve Sağanağa Karşı Sahada Mesai Yaptı

22.01.2026 17:42  Güncelleme: 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediyesi ekipleri, iki gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ilçe genelinde taşkın riskine karşı önlemler alarak, devrilen ağaçlara müdahale etti ve temizlik çalışmaları yaptı.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ekipleri, iki gündür etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ilçe genelinde görev yaparak taşkın riskine karşı önlem aldı, devrilen ağaçlara ve olumsuzluklara anında müdahale etti.

Marmaris Belediyesi ekipleri, kentte iki gündür etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle sahada görev yaptı. Temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olumsuzluklara karşı ilçenin dört bir yanında yoğun mesai harcadı.

Özellikle dere ve kanallarda taşkın yaşanmaması için yağış öncesinde gerekli önlemleri alan ekipler; devrilen ağaçlara müdahale ederken mazgal temizliği ve fırtınanın getirdiği palmiye yapraklarının temizliği için de çalıştı.

Halk plajlarında dere ağızları ve yağmur büzlerinin önü açılarak dere ve kanallarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Yağış süresince de ilçe genelinde kontrollerini sürdüren belediye personeli, olumsuz etkileri en aza indirmek için aralıksız çalıştı.

Vatandaşlar olumsuz bir durumda 444 55 48 numaralı telefondan Marmaris Belediyesi'nin ilgili birimlerine ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi Ekipleri, Fırtına ve Sağanağa Karşı Sahada Mesai Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 00:22:46. #7.11#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Ekipleri, Fırtına ve Sağanağa Karşı Sahada Mesai Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.