Marmaris Belediyesi Ekipleri, Fırtına ve Sağanağa Karşı Sahada Mesai Yaptı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi ekipleri, iki gündür etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ilçe genelinde görev yaparak taşkın riskine karşı önlem aldı, devrilen ağaçlara ve olumsuzluklara anında müdahale etti.

Marmaris Belediyesi ekipleri, kentte iki gündür etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle sahada görev yaptı. Temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olumsuzluklara karşı ilçenin dört bir yanında yoğun mesai harcadı.

Özellikle dere ve kanallarda taşkın yaşanmaması için yağış öncesinde gerekli önlemleri alan ekipler; devrilen ağaçlara müdahale ederken mazgal temizliği ve fırtınanın getirdiği palmiye yapraklarının temizliği için de çalıştı.

Halk plajlarında dere ağızları ve yağmur büzlerinin önü açılarak dere ve kanallarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Yağış süresince de ilçe genelinde kontrollerini sürdüren belediye personeli, olumsuz etkileri en aza indirmek için aralıksız çalıştı.

Vatandaşlar olumsuz bir durumda 444 55 48 numaralı telefondan Marmaris Belediyesi'nin ilgili birimlerine ulaşabilecek.