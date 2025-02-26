Marmaris Belediyesi'nden 2025'te Yüzde 50 Artışla Yardım Destekleri - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nden 2025'te Yüzde 50 Artışla Yardım Destekleri

Marmaris Belediyesi, 2024 yılında toplam 5 milyon 941 bin TL yardımda bulunurken, 2025 için destek bedellerini yüzde 50 artırarak sosyal yardım miktarını 1.500 TL'ye çıkardı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara birçok kalemde destek sunulmaya devam ediliyor.

26.02.2025 11:35  Güncelleme: 11:49
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, 2024 yılında vatandaşlara 5 milyon 941 bin 243 TL'lik yardımda bulundu. 2025 yılında destek bedellerini yüzde 50 artıran Belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilk iki ayda 819 bin 544 TL'lik destek sundu.

Marmaris Belediyesi, 2024 yılında toplam 5 milyon 941 bin lira tutarında ayni ve nakdi yardımda bulundu. Sosyal yardım, hoş geldin bebek ziyaretleri, asker ailesi yardımı, gıda yardımı, kırtasiye yardımı, çocuk ve yetişkin bez yardımı, yemek yardımı ve beslenme yardımı gibi 18 kalemde destek sunan Marmaris Belediyesi, binlerce yurttaşa dokundu.

Marmaris Belediyesi 2025 yılında destek ücretlerini de artırdı. 2024 yılında bin TL olan sosyal yardım bedeli 2025'te yüzde 50 artırılarak bin 500 TL'ye çıkartıldı. Ayrıca kırtasiye, beslenme yardımları ve diğer kalemlerde de artış yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan yakacak yardımı da Büyükşehir Belediyesi'nin 'karakış yardımı' kapsamında ulaştırıldı. Belediye 2025'in ilk iki ayında 819 bin 544 TL'lik yardımda bulundu. Yardımların tamamı vatandaşlara verilen Vakıfbank ile sözleşmeli Sosyal Destek Kartı'na yatırıldı.

Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla her zaman yurttaşların yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunların halkımızı nasıl derinden etkilediğini biliyoruz. Belediye olarak biz de sıkıntı yaşasak da dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Onların sıkıntılarını bir nebze olsun gidermek için imkanlarımız el verdiğince onların yanında olmaya gayret göstereceğiz. Bu zor günleri dayanışmayla kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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